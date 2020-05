Duncan: “Sono orgoglioso di essere alla Fiorentina e Iachini ha fiducia in me”

In un’intervista concessa a Calciomercato.com, il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato del suo approdo in Toscana: “Io sono molto contento, la Fiorentina mi ha voluto a tutti i costi e questo per me è motivo di orgoglio. Sono grato al Presidente Commisso ma anche al dg Barone ed al ds Pradè che hanno fatto di tutto per portarmi a Firenze. So che a Firenze c’è un progetto ambizioso e che il presidente ha fatto e sta già facendo di tutto per far crescere il club, questo è, di sicuro, un ulteriore stimolo a fare bene per noi calciatori”.

Su Iachini e i suoi due ex compagni ha poi aggiunto: “Sono stato davvero contento di ritrovare Iachini e due miei ex compagni. Il tecnico mi ha detto che era veramente contento di ritrovarmi e poi subito che c’era da lavorare tanto perché dovevo rimettermi in condizione per essere utile alla squadra. Poi alla prima convocazione mi ha schierato subito titolare, quindi questo vuol dire che ha grande fiducia in me e ne sono contento. Con Pol (Lirola, ndr) ci troviamo a meraviglia perché anche a Sassuolo avevamo la stessa corsia di competenza e Federico (Ceccherini, ndr) è davvero un bravissimo ragazzo. Loro mi hanno aiutato molto nell’inserimento ma siamo un bel gruppo in generale e quest’esperienza ci rafforzerà ulteriormente”.