Verso Cosenza – Pisa, alla ricerca di un successo per cullare ancora un sogno!

Continuare a cullare il sogno play-off e conquistare la matematica salvezza.

Con questo monito il Pisa di Luca D’Angelo è pronto per affrontare, venerdì 24 luglio alle ore 21:00, il Cosenza in trasferta. Match molto complicato per i nerazzurri che arrivano però dalla vittoria rocambolesca contro il Trapani per effetto del goal di Marconi nel finale che ha regalato l’ottavo posto (play-off) alla truppa di Gucher e compagni.

I NERAZZURRI

Partendo dalle buone notizie, Gaetano Masucci è ormai vicino al rientro con il gruppo squadra e probabilmente sarà in panchina a Cosenza. Sarà invece assente Marco Pinato che da diffidato ha rimediato un cartellino giallo nella sfida contro il Trapani. Continuerà ad essere ai-box Francesco Belli che sarà assente quasi certamente fino alla fine della stagione regolare con la possibilità di poter essere nuovamente a disposizione per gli eventuali play-off.

Probabile formazione: Gori, Caracciolo, Varnier, Benedetti, Lisi, Birindelli, Gucher, De Vitis, Siega, Vido, Marconi.

L’AVVERSARIO

Il Cosenza, come lo era il Trapani sette giorni fa, avrà l’ultima spiaggia proprio contro il Pisa. Infatti i calabresi hanno quattro punti di distanza dalla zona play-out, e con un eventuale sconfitta contro i nerazzurri e contemporaneo successo delle squadre che precedono il Cosenza potrebbero condannare la squadra di Occhiuzzi. E’ però un bel periodo di forma per rossoblù, reduci da due vittorie consecutive contro il Perugia ed il Pordenone, entrambe per 2-1.

LIVE SULLA FREQUENZA 100.2!

Come sempre saremo in diretta sulla frequenza 100.2 di Radio Bruno (streaming web/app) per raccontarvi con il diritto di cronaca di Andrea Orsini la sfida tra Cosenza e Pisa. In studio alla conduzione Maurizio Bolognesi e Lorenzo Aliberti con collegamenti telefonici con Simone Del Moro.

“ASPETTANDO TUTTO IL CALCIO DI…RADIO BRUNO TOSCANA — COSENZA vs PISA”

Appuntamento abituale sulla nostra pagina Facebook per avvicinarci alla sfida di Cosenza con Simone Del Moro e Lorenzo Aliberti. Commenti, interviste, formazioni e curiosità in diretta dalle 20:30.