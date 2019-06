Mercato in uscita Empoli: in partenza Krunic, Farias, Caputo e Traoré. Le ultime

In attesa di conoscere chi sarà il prescelto per la prossima stagione sulla panchina azzurra, con Andreazzoli che da l’addio definitivo sbarcando probabilmente al Genoa, il mercato empolese si muove ma per il momento solo in uscita o quasi, con diversi giocatori entrati di fatto nel mirino di varie società di serie A .

Partiamo dal bomber di attacco Ciccio Caputo, che sembra essere corteggiato da mezza serie A stando alle news che arrivano dai siti specializzati sul calciomercato, su di lui avrebbero messo gli occhi Parma, Genoa, Spal e la neo promossa Brescia. Per sostituirlo uno dei nomi usciti nelle ultime ore è quello di Dionisi, vecchia conoscenza livornese che ha disputato una stagione tra alti e bassi al Frosinone e che adesso sembra essere proiettato verso l’uscita dal club gialloblù.

A Genova, sembra sponda rossoblù, potrebbe andare anche Krunic, per il bosniaco l’interesse della formazione ligure era già stato concreto a gennaio ; con l’arrivo di Andreazzoli le possibilità aumentano .

Hamed Junior Traorè a trasferirsi alla Juventus, dopo che l’affare è andato storto con la Fiorentina, Empoli e Juventus hanno sancito l’accordo per far approdare il giovane talento cresciuto a Monteboro in quel di Torino, dove probabilmente poi ci sarà un trasferimento in prestito per una stagione all’Atalanta o al Sassuolo, l’affare porterà nelle casse dell’Empoli 15 milioni.

Di rientro dalla Fiorentina Terracciano, nello scambio che ha portato Drągowski in azzurro. Il portiere campano potrebbe tornare e ripartire definitivamente per altri lidi.

Discorso diverso invece per Diego Farias, approdato all’Empoli in prestito dal Cagliari lo scorso gennaio e che probabilmente lascerà la Sardegna per approdare al Lecce, neopromosso in A.