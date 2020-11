Adesso è ufficiale: Salernitana-Reggiana, rinviata per il focolaio degli ospiti, finisce 3-0 a tavolino

Alla fine è 3-0 a tavolino. In favore della Salernitana, con la Reggiana che si vede quindi costretta a incassare questa sconfitta dopo il match che si sarebbe dovuto giocare all’ “Arechi” lo scorso 31 ottobre, ma che non ebbe disputa poiché gli emiliani – duramente colpiti da Covid-19 (si contavano allora 29 positivi nel gruppo squadra) – non si presentarono in Campania.