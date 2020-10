Alcuni giocatori in isolamento fiduciario: rinviate Real Forte Querceta-Lentigione e Tau-Massese

Questa domenica 18 ottobre in Serie D non si gioca la gara Real Forte Querceta – Lentigione. Come scrive il club versiliese in una nota stampa: “A causa dall’isolamento fiduciario imposto da parte dell’Asl competente nei confronti di due nostri tesserati in seguito ad avvenuti contatti in ambito scolastico con persone risultate positive alla Covid-19, in ottemperanza del protocollo predisposto e dei provvedimenti provenienti dalle autorità sanitarie il Real Forte Querceta rende nota la comunicazione del Dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti di rinviare la gara Real Forte Querceta – Lentigione Calcio, valevole per la quarta giornata del campionato di serie D”.

Anche in Eccellenza Toscana una partita di questa domenica è stata rinviata per gli stessi motivi, si tratta di Tau Calcio-Massese. La decisione è stata presa dalla Figc in seguito alla comunicazione da parte dell’Asl Toscana nord-ovest che ha posto in isolamento fiduciario, a scopo cautelativo, secondo il principio della massima precauzione, l’intera squadra della Massese, in attesa dei risultati dei tamponi cui saranno sottoposti due calciatori sintomatici.