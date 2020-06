Amarezza Pianese, pareggia 3-3 sul campo della Pergolettese e retrocede in Serie D

Finale amaro di stagione per la Pianese, che retrocede in Serie D dopo un solo anno fra i professionisti a epilogo del play-out contro la Pergolettese.

Dopo lo 0-0 dell’andata di sabato si è concluso sul 3-3 il match di ritorno giocato in Lombardia. Ma l’amarezza per i bianconeri di Piancastagnaio deriva in particolare da come si è sviluppata la partita di oggi: i toscani mettono la gara sulla strada giusta perché, all’iniziale gol di Russo, fa seguito la doppietta di Rinaldini. In avvio di ripresa arriva pure il tris della Pianese con Manicone. Sembra finita, ma la Pergolettese in dieci uomini compie un piccolo miracolo: prima Brero accorcia, poi Ciccone agguanta il pareggio. La Pianese saluta così la Serie C.