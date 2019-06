Arezzo: Dal Canto lascia e punta Siena, l’erede può essere Di Donato

Il tecnico questa mattina si è recato in viale Gramsci per incontrare i dirigenti amaranto.

Subito dopo la finale playoff, persa a Pisa, aveva parlato di una riflessione da fare per il futuro, il Cavallino invece non voleva liberare così a cuor leggero il mister, con il timore che potesse (e possa) accasarsi da una diretta concorrente. Dal Canto, col passare dei giorni, è rimasto fermo sulla sua posizione chiedendo di essere liberato e l’Arezzo ha così iniziato a cercare il sostituto, soprattutto una volta messa a posto l’iscrizione.

“La Società Sportiva Arezzo – si legge nel comunicato diramato dal club – informa che in data odierna ha provveduto a risolvere il contratto in essere con l’allenatore Dal Canto ed il suo secondo Lamma”.

Se fino a ieri sera il Novara sembrava essere la principale destinazione dell’ormai ex mister del Cavallino adesso ci sarebbe il Siena nel suo futuro. I bianconeri intendono chiudere il capitolo allenatore prima del Palio del 2 luglio. Tra oggi e domani è atteso l’annuncio con appunto Dal Canto in pole position.

L’Arezzo invece punta su Di Donato, che, dopo aver portato in serie C l’Arzignano Valchiampo, aveva dato in linea di massima la sua parola al club vicentino per la prosecuzione del rapporto. La chiamata Toscana però sembra difficile da rifiutare.