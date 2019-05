Bandiere Blu 2019: 385 le spiagge premiate

Sono 183 i Comuni rivieraschi italiani che nel 2019 hanno ottenuto la Bandiera Blu, 8 in più rispetto ai 175 dello scorso anno con 12 nuovi ingressi e 4 usciti. Si aggiudicano la bandiera blu anche 72 approdi turistici. Lo annuncia la Foundation for Environmental Education, l’organizzazione internazionale no-profit, con sede in Danimarca, che promuove le buone pratiche per l’educazione ambientale.

La Liguria guida la classifica nazionale con 30 località, seguita dalla Toscana con 19 e dalla Campania con 18 bandiere. Seguono le Marche con 15 e la Sardegna con 14 località. Sesto posto per la Puglia a quota 13 bandiere, seguite da Calabria (11) e Abruzzo (10), Lazio (9) e il Veneto che mantiene le sue 8 bandiere.

L’Emilia Romagna conferma le sue 7 località pari merito con la Sicilia, mentre la Basilicata passa a 5 bandiere e il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell’anno precedente. Fanalino di coda per il Molise con una bandiera. Quest’anno vengono incrementate le Bandiere sui laghi con 17 località. Si registra il nuovo ingresso in Abruzzo, mentre si confermano le 3 località del Piemonte, rimangono invariati il Trentino Alto Adige con 10 località e la Lombardia con 1.

La ong ogni anno assegna le Bandiere Blu ai comuni italiani che si affacciano sul mare e sui laghi sulla base di 32 criteri: balneabilità delle acque, depurazione, raccolta differenziata, aree pedonali, piste ciclabili, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, ricettività alberghiera, educazione ambientale e altro. Le 12 new entry fra i comuni sono Villalago sul lago di Scanno (L’Aquila), Pisticci (Matera), San Nicola Arcella (Cosenza), Villapiana (Cosenza), Anzio (Roma), Imperia, Riva Ligure (Imperia), Sanremo (Imperia), Gabicce (Pesaro-Urbino), Maruggio (Taranto), Sant’Antioco (Carbonia-Iglesias), Pozzallo (Ragusa). I 6 nuovi approdi che hanno ricevuto la Bandiera Blu sono Goimperia (Imperia), Marina di Loano (Savona), Rodi Garganico (Foggia), Santa Margherita di Procida (Napoli), Marina del Nettuno (Messina), Venezia Certosa Marina.