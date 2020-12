Bucine, furto in casa di Paolo Rossi: ladri in azione nel giorno del funerale

Furto choc in casa della famiglia Paolo Rossi. Secondo quanto scritto da Ansa e da varie testate nazionali, i ladri avrebbero agito nel corso del funerale, portando via dall’abitazione di Bucine in provincia di Arezzo alcuni gioielli. Tra questi un orologio appartenente allo stesso Rossi. Per fortuna non sono stati rubati gli oggetti più preziosi legati alla carriera dell’ex calciatore. Al rientro da Vicenza nell’agriturismo in Toscana, la moglie Federica ha trovato il caos conseguente a un furto. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia scientifica.