Buon Compleanno Francesco Sarcina

43enne oggi, Francesco Sarcina, milanese purosangue che nel 1999 ha dato vita ad un gruppo ‘Le Vibrazioni’, rimasto nel cuore di tutti noi per l’intensità dei loro testi, per la forza della loro interpretazione, per loro come band, di forte impatto, simpatici, ma ruvidi allo stesso tempo. Abbiamo sognato con loro fino a quando a quel 2012 quando la band annunciò ufficialmente lo scioglimento. Un vero terremoto. E’ così che il nostro Francesco descrisse quel momento: “Dopo aver vissuto 10 anni con Le Vibrazioni fatti anche di grandi successi, sentivo il bisogno di fare musica senza etichette: poter passare dall’elettronica al funk, dalla classica al rock, senza dimenticare le mie amate ballad. La musica è un linguaggio universale e la creatività non andrebbe imbrigliata, ma tutto ciò spesso si scontra con le logiche commerciali. Musicisti di grande qualità, amici con cui ho collaborato o comunque fatto jam session fino all’alba, insieme alle collaborazioni in alcune colonne sonore, mi hanno sicuramente spinto verso questa direzione “open mind”: Le Visionnaire.»

E così è stato. Anche da solista non ha mancato di affascinare il pubblico. Al suo arco molti brani di successo, album, premi, la partecipazione al talent Amici in qualità di professore, dal 2014 al 2016, l’avventura al reality Pechino Express, alcuni Sanremo,..

Era il 25 ottobre del 2012 quando Francesco ha annunciato ufficialmente il ‘periodo sabbatico’ dalla band milanese, mentre è solo nel 2014 che arriva il suoi album di debutto “Io” anticipato da due singoli, uno di questi è “Odio le stelle”

Nella primavera dell’anno seguente (2015) esce il suo secondo album “Femmina” anticipato dal singolo omonimo

Nel frattempo partecipa sempre in solitaria, sia al Festival di Sanremo nel 2014 che al Summer Festival. Insomma non si è fatto mancare nulla, ma al pubblico ancora qualcosa mancava, quella reunion che io stessa speravo avvenisse. E così è stato

“Ci siamo scongelati, e ora abbiamo tanta voglia di suonare” ecco come ha spiegato nel 2017 la decisione di far tornare a vivere ‘Le vibrazioni’, che non hanno perso tempo per avviare il loro nuovo primo tour “Sbagliato European”.

Da allora sono passati due anni e “Le Vibrazioni” sono tornate a ruggire e proprio a proposito di tour, certamente saprete che il prossimo tour è slittato a marzo del nuovo anno, con l’aggiunta di tre nuove date: Lecce, Pescara e Genova.

«Abbiamo avuto un’ulteriore richiesta di date per il tour teatrale, sono entrate Lecce, Pescara e Genova. Dal momento che questi nuovi spettacoli non saranno a novembre / dicembre, abbiamo pensato di unificarle tutte e spostare l’intero tour a marzo. Un’occasione in più anche per noi per curare ogni minimo dettaglio dei nostri spettacoli e dar vita ad uno show ancora più speciale e avanzato», così lo stesso Francesco Sarcina ha spiegato la decisione di posticipare la tournée.

Ricordo che i biglietti acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Coloro che desiderano in ogni caso richiedere il rimborso del biglietto possono farlo presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data annullata del tour novembre / dicembre.

Simona G. “Il mio pensiero è: mondo viviamo la vita … con più carica. .. decisione … allegria…. e voglia di viverla a pieno….. in poche parole le vibrazioni =(VITA)”

Angela. T. “Ecco cosa ha significato per me Francesco nell’ultimo anno! Ho 34 anni e presto ho dovuto rimboccarmi le maniche per un adorato figlio arrivato molto presto! Questo non ha impedito di laurearmi e cercare con i denti stretti di fare un lavoro per quello che ho studiato, mentre ne facevo altri per sopravvivere! Poi ho aperto una struttura per infanzia in piena crisi economica e con quattro colori e due giochini, pian piano questo sogno è cresciuto! Quando le cose sembrano andare per il verso giusto, la crisi, il buio, una sorta di depressione per nessun motivo in particolare, forse stress, carica di aspettative, non saprei spiegarlo! Avevo viglia solo di rinunciare a tutto! Poi arriva lei: ‘Così Sbagliato”…è stata la mia salvezza! Una carica, una rinascita, una canzone e poesia per ricordarmi di essere donna oltre ad essere mamma moglie compagna educatrice….da quel momenti i suoi concerti sono stati un motivo per ricordarmelo continuamente…una fuga, “un momento in cui le favole ci danno forza per convivere con la vita e le sue regole!” Mi identifico anche in lui e nella sua forza di reagire alle bruttezze della vita!”

Natasha “Nella vita di ognuno di noi, nel corso degli anni, tante sono le cose che cambiano, ma credo che la mia passione per la musica e questo gruppo non sia tra queste. Inutile negare che la mia preferenza è rivolta al frontman del gruppo, forse perché amo cantare, amo scrivere o semplicemente perché rispecchia ciò che più mi attrae nell’essere umano: i contrasti. Francesco credo sia un insieme di tutto ciò che dovremmo essere. Non credo nella perfezione, non credo in coloro che vantano di essere bianco o nero. Credo nelle sfumature e nell’equilibrio tra opposti. Francesco rappresenta un’artista e una persona spaccata a metà, che canta del desiderio di un amore eternamente dolce, accogliente e che non ti lascia mai solo; l’altra metà canta di notti perverse, travolte dagli eccessi e dagli istinti. Francesco è l’uomo dagli occhi lucidi di fronte una platea che canta i suoi versi ancora dopo 15 anni; Francesco è anche quello dalla battuta spinta durante un’intervista, in cui non gli frega assolutamente nulla di apparire per quello che è e fuori dagli schemi televisivi/radiofonici. Francesco pensa troppo, ma pensa anche troppo poco quando decide di far agire l’istinto. Questo è quello che probabilmente piace a noi tutte.. Io e il @Sarciland auguriamo a Francesco che possa trascorrere il resto dei suoi anni sempre e comunque a testa alta assieme alla sua famiglia, ai suoi figli e alle persone che lo amano e rispettano per quello che è e assieme alla sua Musica che gli mostrerà sempre la strada giusta. Un abbraccio!”

Sangetsu Tatiana C. “Io ho tre validi motivi per seguirlo. Il primo è la sua bravura. Ha secondo me una delle voci più belle e intense dei cantanti in circolazione. La seconda è lui come uomo. Mi è capitato più volte di parlarci ed è molto disponibile e simpatico e diciamocelo pure figo. E terzo, scrive dei testi fantastici con i quali sono cresciuta e che mi danno sempre tante emozioni diverse”

Daniela Dana D.G. “Io credo che riesco ad esprimermi al riguardo, prendendo in prestito una frase: ‘Quando ascoltiamo Bach o Mozart o Beethoven sentiamo che le emozioni e sentimenti suscitati in noi dalla musica ci appartengono: ma senza Beethoven, Mozart o Bach non avremmo mai saputo che ci appartenevano’

Serenella S. “Trasmette un’energia pazzesca la sua voce profonda la sua bellezza questo suo essere speciale come nessun altro sa esserlo. È coinvolgente ammaliante. E la sua band pazzesca dal vivo un uragano di energia”

Viviana P. “È energia allo stato puro oltre ad essere una persona molto molto sensibile è disponibile coi suoi fans”

Gisa. M. “Vorrei fare gli auguri a Francesco perché dopo il colpo di fulmine arrivato con “Così Sbagliato” ho scoperto un mondo ! La family, i Live, un gruppo di artisti stupendi. Una botta di vita continua😍 ogni volta mi chiedo: ma perché ci ho messo così tanto ad amarli? Ogni volta un’esperienza emotiva e appassionante diversa, ne esco sempre Stanchissima e Felice GRAZIE Fra buon compleanno ♥

Giuliana C. “Seguo il gruppo e nella fattispecie Francesco dall’ adolescenza, lui mi tira fuori con la sua musica emozioni uniche… mai nome fu più azzeccato per un gruppo, Vibrazioni, quelle che mi fanno sentire… auguri Francè”

Annalisa D.G. “In primis: sa trasmettere buone vibrazioni con la sua voce secondo è una persona pulita onestà e ciò che pensa non ha paura di dirlo e terzo e un gran bel uomo..”

Cinzia C. “La prima volta che ho sentito la voce di Francesco ero in macchina, mai visti né sentiti. Non sapevo chi fossero le Vibrazioni. Mi sono catapultata in un’altra realtà assentandomi completamente. Una musica che richiama un po’ quella buona musica del passato ma in una chiave rock inconfondibile. Dal vivo è bravissimo. Io li adoro, spero che vengano presto nella mia città per poterli riascoltare dal vivo e far vibrare la mia anima!✌✌✌stay rock!”

Virginia S. “Quando canta a me personalmente mi trasmette un’emozione che non so spiegare troppo bello troppo bravo”

Federica S.W.Z. “Beh… Con loro ci sono cresciuta.. Da 14anni che li seguo.. Ogni volta brividi ed emozioni… Anzi vibra emozioni! In una parola?! UNICI!”

Giuditta S. “Mi chiamo Giuditta e sono la migliore amica di Francesco da orami 15 anni ed gli volevo dire che è un amico Meraviglioso che sono Fiera di essere Diventa la sua migliore amica (Auguri amico )”

Beatrice F. “Lui sa emozionare scrive testi bellissimi musiche fantastiche è unico! Trasmette la sua passione a tutti noi troppo bravo! Anch’io sono cresciuta con le loro canzoni dal 2003!”

Rosi M. “Semplicemente stipendi bravi quest’anno ho visto due concerti e sono stati meravigliosi poi Francesco è tenero gli voglio bene come ad un fratello tanti auguri”

Michela B. “Un’artista vero sempre coi piedi x terra buon compleanno Francesco!!!”

Mimma M. “Tanti auguri carissimo sarcinello. Sono stra contenta di vedervi di nuovo insieme una grande emozione. La tua musica uno spettacolo unicooooo”

Mariagrazia L. “Auguro a Francesco un mondo di bene se lo stramerita , finalmente è arrivato il giusto successo che merita (anche il resto della band ) Un uomo umile e molto disponibile e sempre schietto nelle sue risposte . Un Poeta IL NOSTRO POETA .Tanti Auguri da parte dei suoi zietti Siciliani”

Emilia d.C. “Ho conosciuto musicalmente le Vibrazioni, un giorno mentre ero in autobus a Milano nel 2003 e tornavo a casa! Lavoravo a l nord , ma sentivo sempre la mancanza della mia terra, e spesso uscire senza aver modo di ritrovare nessuno dei visi conosciuti era una brutta sensazione. All’improvviso trasmisero “Vieni da me” ed ho sentito di essere a casa, è sparito per un momento tutta la tristezza e la nostalgia per la lontananza dalla mia terra. Ho continuato a seguirli, nei loro percorsi musicali, e sia i testi che la musica oggi mi riportano ad un periodo della mia gioventù, e mi danno una carica immensa, quando ne ho bisogno .Francesco , con il suo gruppo , è un turbinio, di emozioni, allegria , un’artista completo e continuo a seguirlo, perché esterna benissimo tante sensazioni , ed emozioni che sento anch’io e della sua gioia e arte si nutre ancora quell’anima che era in me 15 anni fa, e che in fondo non è mai sparita”

Monia T. “Un successo meritato la tua umiltà e disponibilità per i tuoi fan è al top Auguri di buon compleanno”

Carmen R. “Ciao. Mi farebbe piacere se poi leggesse il mio pensiero, poi chissà. 😊 È stato l’unico artista che con la sua musica ha letteralmente “disegnato la mia anima”. È qualcosa che non si può spiegare a parole. Va al di là di ogni ragionamento concreto. E, poi, durante la mia adolescenza è stato un mio punto fermo. È un “legame” che durerà per sempre. ❤️ Poi, ovviamente, tutte le sue canzoni mi hanno accompagnato in tutti i momenti della mia vita. Buon compleanno, mio idolo!! ❤️”

Samantha A. “Auguri Francesco per questo momento d’oro, te lo meriti, dopo anni di gavetta la tua musica finalmente è arrivata agli orecchi di molti con apprezzamenti più che positivi…io ti stimo dagli inizi e lo farò sempre.. baci Samantha da Roma”

Vanessa S. “Francesco trasmette energia, grinta e positività. Nei suoi testi mi rivedo molto, situazioni affini ed emozioni che difficilmente verrebbero esplicitate in modo così chiaro e semplice. Spero che la mia bambina, che suona il violoncello, possa prendere spunto dalla sua passione ed entusiasmo per la musica. È un gran dono poter assistere ai loro concerti, si torna sempre a casa appagati e motivati a non mollare mai in qualsiasi situazione! Grazie di tutto Francesco tantissimi auguri💖”

Serenella S. “Auguriii Francesco sei unicooo”

Ada Tedesco “Tantissimissimi auguri ad un grande che come Francesco delle Vibrazioni sa esserlo, la sua voce mi accarezza l’anima, mi trasmette emozioni fortissime…e per il tuo compleanno voglio augurarti un mondo di bene di festeggiare al meglio in compagnia dei tuoi cari, baci Ada”

Susanna P. “Forse sembrerà esagerato per chi non conosce a fondo la mia vita, ma è stato /sono stati la mia ancora di salvezza in molte occasioni. Con la sua voce, la sua musica… Sono maturata con loro. Ho scoperto di quanto la musica possa e persone possano essere essenziali nella propria vita… Basta una sua frase, parola, canzone per tirarmi su il morale.. nonostante gli anni passano, le emozioni restano uniche.. Insomma.. È difficile da spiegare a parole, sono vibrazioni uniche..

Auguri porta e grazie…”

Ste P. “È speciale. Tantissimi auguri di buon compleanno Francesco”

Susy C.P. “Da sempre mi regali emozioni uniche…❤La tua voce per me è un incantevole melodia che ogni volta mi fa “vibrare” il cuore!!! 😍💘 Tanti auguri di un felicissimo compleanno, caro Francesco! 😍😃🔝🎂❤💋”

Elisa T. “Io li seguo da anni , ed ogni volta un emozione , mi piace il loro stile, Vibrazioni è azzeccatissimo per un gruppo musicale. Tanti Auguri Francesco . Poi è anche bello il che non guasta almeno mi rifaccio gli occhi. 😘”

Rosalba O. “PERCHE’ AMO FRANCESCO E GLI AUGURO MEGLIO ? PERCHE’ FRANCESCO E’ COME UNA SCATOLA CHIUSA PIENA DI ‘SE’ E DI ‘MA’ E’ UNA SCATOLA DOVE STA SEMPRE PER SALTARE IL COPERCHIO ,IL SUO INTERNO E’ PIENO DI TANTI PENSIERI PROFONDI MAI BANALI ,PENSIERI DI ECCESSI E REGRESSI ,PENSIERI PER GLI ALTRI E POCHI PER SE ,E’ PIENO DI EMOZIONI CHE DA E CHE RICEVE ,E’ PIENO DI VALORI E SENSIBILITA’ .BASTA GUARDARLO I SUOI OCCHI E LE SUE ESPRESSIONI NON TRADISCONO LE EMOZIONI CHE PROVA .LE SUE CANZONI NASCONO DAL SUO ESSERE DALLA SUA ESSENZA E CON FORZA ARRIVANO A TOCCARE LE CORDE DELL’ANIMA .FELICE COMPLEANNO FRA”

Mariagrazia L. “La voce la sua voce unica inconfondibile inimitabile ,sensuale ,rocchettara ,melodica …………. oh mamma mia non finirei più <3 quante emozioni in tutti questi anni Lo ADOROOOOO !!!!!!!!!. I suoi testi e la musica un Genio !!!!! Vogliamo parlare della sua risata? …………. meglio che sto zitta”

Monica V. “…Semplicemente amo il suono inconfondibile della sua voce…amo come scrive…amo come sono loro quattro uniti e insostituibili…ognuno di loro mette qualcosa..che contribuisce a rendere ogni canzone un capolavoro perfetto..

Francesco ha scritto..”e un’incontenibile piacere cerca il tuo respiro…” ❤ questa è la cosa più bella..che io abbia mai ascoltato in musica…❤”

Pina S. “Non passa giorno senza che io nn ascolti un loro pezzo…soprattutto quelli più datati…regalano emozioni….lui ha una voce stupenda ed è uno dei pochi che sa cantare dal vivo…”

Ketty S. “È inimitabile…mi è sempre piaciuto, ora più che mai con il nuovo lavoro , Francesco è…😎”

Monia C. “Frà innanzitutto è sempre stato una persona adorabile, con le Vibrazioni, da solista e ancora (wow!) con le Vibra❤️, è un grande artista che racchiude bellezza, poesia, carisma… insomma un meraviglioso esempio di classe innata! AUGURI Francesco ”

Elvira G. “Non ho avuto ancora la fortuna di conoscerlo personalmente quindi il carattere posso solo idealizzarlo ma ho avuto l’onore di osservarlo da molto vicino e posso, con convinzione, affermare che é un gran bel tipo! Selvaggio, carismatico, attraente e con una gran carica di charm! Ha un entusiasmo contagioso per la sua musica con la quale, grazie anche alla band, riesce a comunicare passione, energia e poesia! Auguri Francesco ti aspetto a Capri!”

