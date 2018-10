Cade in casa la Carrarese, al “Mannucci” passa l’Olbia 4-3

Di Lorenzo Aliberti

Cade in casa la Carrarese in una partita rocambolesca. L’Olbia vince a Pontedera 4-3.

CARRARESE – OLBIA 4-3

MARCATORI: Iotti 24’, Caccavallo 49’ e 51’, Ragatzu 55’ (rig.) e 87’ (rig.), Ceter 68’, Tavano 76’

Carrarese: Borra, Agyei, Ricci L., Ricci, Rosaia (41° st Coralli), Foresta, Cardoselli (23° st Pugliese), Bentivegna (13° st Valente), Tavano, Caccavallo, Biasci (1° st Maccarone). A Disp.:Mazzini, Carissoni, Alari, Rollandi, Mobilio, Karkalis. All.: Silvio Baldini

Olbia: Marson, Pisano, Bellodi, Iotti, Cotali, Muroni (27° st Biancu), Pennington (37° st Calamai), Vallocchia, Senesi, Ragatzu, Ceter. A Disp.: Van Der Want, Crosta, Pitzalis, Cusumano, Martiniello, Ogunseye, Tetteh, Pinna, Jherson. All.: Michele Filippi

Ospiti in vantaggio dopo 24 minuti grazie alla realizzazione del difensore centrale Iotti. Goal che vale il vantaggio sardo al termine del primo tempo. Nella seconda frazione, approccio al match perfetto per la Carrarese che in 3 minuti al 49′ e al 52′, grazie alla doppietta di Caccavallo, si porta in vantaggio ai danni dell’Olbia. La squadra ospite reagisce subito e dopo appena 3 minuti abbiamo una nuova parità. Dagli undici metri il fantasista dell’Olbia Ragatzu non sbaglia e firma il 2-2. Sulle ali dell’entusiasmo la formazione sarda trova anche il goal del 3-2, per effetto del goal siglato al 68′ da Ceter. Ennesima reazione della squadra toscana che si getta nell’area dell’Olbia e trova il pareggio grazie al suo uomo di più talento; infatti Tavano al 76′ realizza la rete che vale il 3-3. La formazione di Baldini avrebbe la chance per portarsi in vantaggio ma il direttore di gara annulla una rete a Maccarone per posizione di fuorigioco. All’87’ è l’Olbia che trova il goal del 4-3 finale; segna il quarto goal ancora Ragatzu dagli undici metri.