Calendari Serie D ufficializzati

Diramati i calendari della serie D. La Lucchese debutterà in casa, non si sa dove ancora, il primo settembre contro i torinesi del Chieri, alla terza e quarta giornata derby con Real Forte Querceta e Ghiviborgo. Il 3 novembre e l’8 marzo, la sfida tra le due nobili decadute, Prato e Lucchese, andata a Montemurlo. Questo per il girone A. Toscane come noto divise, le altre nel raggruppamento E. Esordio subito con un derby interessante tra Ponsacco e Montevarchi. Poi anche Albalonga-Grassina, Bastia-Aglianese, Cannara-Scandicci e Foligno San Donato, Trestina-Grosseto per il festival delle sfide tra Toscana e Umbria, ma anche Sangiovannese-Flaminia, Monterosi- Gavorrano e Tuttocuoio-Pomezia in quello tosco laziale. Il campionato si fermerà soltanto il 29 dicembre e il 15 marzo per gli impegni della rappresentativa di categoria. Unico turno infrasettimanale giovedì 5 aprile 2020, prima di Pasqua. Si chiude il 3 maggio.