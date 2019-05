Camaiore: la forza delle conferme

Al Camaiore, dopo la salvezza ottenuta nell’ultima stagione, la società cercherà sicuramente di migliorarsi e il d.s. Iacopo Pellegrini sta provvedendo a mettere dei punti fermi a disposizione del neo mister Raffaele Moriani, un personaggio che in Toscana non ha certo bisogno di presentazioni. “Vogliamo sicuramente fare un campionato più tranquillo dello scorso – dice il direttore Pellegrini – il primo rinforzo per la nostra rosa sarà Lorenzo Fiale (’77), difensore di valore assoluto, reduce da anni esaltanti a Seravezza. Cercheremo di mantenere l’ossatura della squadra, che ormai difende questi colori da alcuni anni, stiamo parlando con i nostri giocatori e ci tengo ad annunciare la conferma dell’attaccante Gianmarco Mancini (’91), cannoniere da 15 gol in stagione al quale verrà affiancata un’altra punta, una nostra priorità assoluta. Infine, continueremo a valorizzare i nostri giovani, come il centrocampista Filippo Mariani (’00) e Iacopo D’Alessandro (’99) e cercheremo di trattenere anche il portiere Marco Barsottini (’97), che come Mancini ha ricevuto alcune interessanti offerte da società molto ambiziose”.