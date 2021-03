Cambio in panchina anche al Follonica Gavorrano: si è dimesso Giancarlo Favarin

Dopo l’esonero di Colombini ad Agliana, arriva un altro cambio in panchina per una squadra toscana del girone D della Serie D

“Il Follonica Gavorrano comunica di aver ricevuto le dimissioni del responsabile tecnico della prima squadra Giancarlo Favarin. La società ringrazia il tecnico pisano per il gesto d’amore nei confronti dei colori biancorossoblu, volto a dare una scossa alle prestazioni della squadra nell’ultimo periodo. Si comunica di aver affidato la guida della squadra a Marco Remigio Cacitti, storico trainer minerario, che sarà coadiuvato nel ruolo da Giulio Biagetti, ex allenatore della squadra under 19 e bandiera mineraria e da Federico Callai, già preparatore dei portieri. Un sentito ringraziamento a Giancarlo Favarin per l’opera svolta e un grande in bocca al lupo alla storica triade biancorossoblu’ per il proseguo del campionato”.

Ricordiamo di Giancarlo Favarin il suo passato nel Comprensorio del Cuoio: da calciatore nella Cuoiopelli e da allenatore nel Fucecchio.