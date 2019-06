Che colpo per il Tuttocuoio: ecco il terzino Spera!

E tre! Tre dei quattro giocatori premiati oggi a Viareggio come migliori nei rispettivi ruolo in serie D giocheranno in Toscana: dopo il portiere Manis alle Badesse e Brega (che ha ampia scelta su dove giocare), arriva sul nostro territorio anche il terzino destro Mattia Spera (95), giovane ma già con una buona esperienza nella propria carriera iniziata nel settore giovanile del Torino (città in cui è nato), che ha trovato questa mattina l’accordo con il Tuttocuoio di Paola Coia. Il difensore ha poi giocatore nel Cuneo, nel Bra e nel Chieri prima di trasferirsi in Liguria al Ligorna dove è letteralmente esploso con una stagione straordinaria nella quale ha anche messo a segno 4 gol. Un altro tassello importante per un Tuttocuoio che sta diventando ogni giorno di più sempre più completo e competitivo.