Chiara Galiazzo, nuovo singolo con J AX poi il tour

Venerdì 26 aprile uscirà “Pioggia viola”, il nuovo singolo di Chiara Galiazzo in collaborazione con J AX.

Sul nuovo singolo Chiara ha detto: “Pioggia viola” è nata in un modo inusuale. Quel giorno di settembre sono entrata in studio e mi sono detta ‘ora scrivo una canzone che non pubblicherò mai’. Liberamente ispirata alla mia vita, reinterpretata in un modo sinceramente leggero e senza particolari sovrastrutture, ‘Pioggia viola’ è il mio primo passo per fare le cose grandi in piccolo”.

Il singolo anticipa quattro eventi live di Chiara Galiazzo, appena annunciati come “Il tour più piccolo del mondo”: il 17 maggio al Teatro Concordia di Monte Castello di Vibio (PG), il 18 maggio al Teatro Torlonia di Roma, il 19 maggio al Teatro Gualtieri di Gualtieri (RE) e il 24 maggio al Teatro Gerolamo di Milano.