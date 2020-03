Clamoroso dietro-front: sospesi anche i campionati d’Eccellenza

Cambio di programma inaspettato per quanti riguarda i campionati di Eccellenza ed a scalare.

Stamattina sembrava che tali tornei sarebbero proseguiti ma a prote chiuse, invece pochi minuti fa il Comitato Regionale Toscana ha deciso di sospendere anche tali competizioni, principalmente poichè numerosi comuni hanno ordinato la chiusura degli impianti sportivi.

Il blocco riguarda non solo le prime squadre ma anche Junores e settori giovanili. Con tutta probabilità lo stop dei campionati non sarà solo per questo fine settimana ma anche per il 14-15 marzo con il rientro in campo che, se non vi saranno altre novità, è previsto per il 22 marzo.