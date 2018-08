Lucchese scatenata-Matteo Gabbia e Gianmarco de Feo in rossonero

Lucchese scatenata.Doppio colpo della lucchese che prende ufficialmente il difensore classe 99 Matteo gabbia, scuola Milan, pupillo di Gattuso, ha già esordito nella passata stagione in Europa League, fa parte rappresentative giovanili nazionali e può giocare anche a centrocampo.Formula del prestito secco in Toscana e a soli 18 anni avrà la possibilità di mettersi in evidenza e farsi le ossa in un campionato difficile come quello del girone A del campionato di Lega Pro 2018/19.Nella passata stagione con la maglia del Milan Primavera il giovane centrale difensivo Matteo Gabbia ha collezionato 17 presenze in campionato e 4 in coppa riuscendo anche a subentrare, questa volta con il Milan A, nel corso della gara dei preliminari d’Europa League disputati dai rossoneri contro lo Shkendija.

In prestito con diritto di riscatto torna alla lucchese anche Gianmarco de feo, estroso esterno di attacco che nella stagione 2016-2017, culminata con i playoff, mise a segno 9 reti. Nell’ultima stagione ha militato in b con l’Ascoli.