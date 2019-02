Coppa Italia Eccellenza Fase Nazionale – Ecco il programma

Scatta la 53ª edizione della Coppa Italia Dilettanti, il trofeo riservato alle vincenti delle coppe regionali di Eccellenza che mette in palio un posto in Serie D. Istituita dalla LND nella stagione 1966/67, la competizione è l’appuntamento di maggiore prestigio per il calcio regionale dilettantistico. Si affrontano vivaci realtà e grandi centri di tutta l’Italia con risultati spesso sorprendenti. A partire da mercoledì 27 febbraio, prenderà il via la prima fase eliminatoria con le 19 vincitrici suddivise in tre triangolari e cinque accoppiamenti, quest’ultimi organizzati in gare di andata e ritorno. (Nei prossimi giorni pubblicheremo le schede informative su tutte le partecipanti).

SOCIETÀ QUALIFICATE – Queste le società che hanno guadagnato il diritto a partecipare alla fase nazionale:

Abruzzo: Amiternina Scoppito

Basilicata: Grumentum Val D’Agri

CPA Trento: Dro Alto Garda

Calabria: Corigliano

Campania: Audax Cervinara

Emilia Romagna: Bagnolese

Friuli V.G.: San Luigi

Lazio: Team Nuova Florida

Liguria: FBC Finale

Lombardia: Varese

Marche: Tolentino

Molise: Tre Pini Matese

Piemonte V.A: Canelli

Puglia: Casarano

Sardegna: Nuorese

Sicilia: Canicattì

Toscana: Montignoso

Umbria: Foligno

Veneto: Caldiero Terme

Composizione dei gironi

Le squadre impegnate nella fase nazionale sono suddivise in otto raggruppamenti, tre triangolari (con gare di sola andata) e cinque accoppiamenti (con partite di andata e ritorno) così composti:

Girone A: Canelli, FBC Finale, Varese (triangolare)

Girone B: Caldiero Terme, Dro Alto Garda, San Luigi (triangolare)

Girone C: Bagnolese, Montignoso (andata e ritorno)

Girone D: Tolentino-Foligno (andata e ritorno)

Girone E: Nuorese-Team Nuova Florida (andata e ritorno)

Girone F: Amiternina Scoppito-Tre Pini Matese (andata e ritorno)

Girone G: Audax Cervinara, Casarano, Grumentum Val D’Agri (triangolare)

Girone H: Canicattì-Corigliano (andata e ritorno)

IL PROGRAMMA

1^ giornata Triangolare – Andata accoppiamenti – Mercoledì 27 febbraio ore 14.30

Girone A: Finale-Canelli (Campo “Felice Borel”) – Finale Ligure (SV) erba artificiale. Riposa: Varese

Girone B: Dro Alto Garda-Caldiero Terme (Centro Sportivo) Loc. Oltra – Dro (Tn). Riposa San Luigi

Girone C: Bagnolese-Montignoso (Stadio “Fratelli Campari”) – Bagnolo in Piano (Re)

Girone E: Nuorese-Team Nuova Florida (“Stadio Quadrivio Frogheri”) – Nuoro

Girone F: Amiternina-Tre Pini Matese (Comunale) – Scoppito (Aq) erba artificiale

Girone G: Audax Cervinara-Grumentum Val D’Agri (Campo “A. Canada”) – Cervinara (Av) Riposa Casarano

Girone H: Corigliano-Canicattì (Comunale “Città di Corigliano”) – Corigliano Rossano (Cs)

Mercoledì 27 febbraio ore 19.00

Girone D: Tolentino-Foligno (Comunale “Della Vittoria”) – Tolentino (Mc)

Il calendario completo della manifestazione

27 febbraio – 1ª gara triangolari – ottavi di finale andata

6 marzo – 2ª gara triangolari – ottavi di finale ritorno

13 marzo – 3ª gara triangolari

20 marzo – quarti di finale andata

27 marzo – quarti di finale ritorno

3 aprile – semifinali andata

10 aprile – semifinali ritorno

24 aprile – finale

