Coppa Italia, il tabellone recita il derby di fuoco: Spezia – Pisa!

La classifica dei campionati determina gli accoppiamento nella nuova Coppa Italia ufficialmente varata ieri. Il tabellone assegna i numeri di ingresso a seconda della posizione conquistata nella stagione precedente e, di conseguenza, stabilisce l’avversaria e il turno di entrata.

Così si sfideranno le classificate al quindicesimo posto in A e B: Spezia – Pisa.

Gli aquilotti avrebbero il diritto di giocare in casa, ma tutto dipenderà dalla data di svolgimento. Il Picco infatti finirà presto sotto i ferri per ampliare la curva ospiti e potrebbe essere indisponibile in quel periodo. Nel qual caso si chiederà l’inversione di campo e la partita si terrà in Toscana. In caso di passaggio del turno – si gioca in gara unica con supplementari e rigori – ci sarebbe da affrontare la vincitrice di Parma-Lecce ai sedicesimi di finale. Ancora in casa e in gara unica.