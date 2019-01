Coppa Italia: poker Lazio sul Novara, il Milan elimina la Samp

Iniziava questo sabato il turno degli Ottavi di finale di Tim Cup.

Tutto facile per la Lazio di Simone Inzaghi che si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia eliminando il Novara, squadra militante in Serie C. Partita risolta dai biancocelesti nella prima frazione portandosi già sul 4-0. Infatti nei primi 45 minuti sono andati a segno Luis Alberto, Immobile per due volte e Milinkovic-Savic. Per il Novara il goal della bandiera lo segna Umberto Eusepi su calcio di rigore.

A seguire a “Marassi” c’è stata la sfida fra Sampdoria e Milan: le squadre sono arrivate al 90° minuto in parità e senza reti. Decisivo però l’innesto di Gattuso a inizio dei tempi supplementari quando manda in campo Patrick Cutrone: è infatti proprio il giovane bomber a trovare prima il vantaggio in chiusura del primo tempo supplementare e poi il raddoppio in apertura del secondo. Finisce così 2-0 per i rossoneri.

Di seguito tutto gli appuntamenti di Tim Cup :