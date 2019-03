Coppa Italia Serie C, Viterbese – Pisa: puntata speciale di “Radio Bruno Sport”

Mercoledì 13 marzo, in occasione della sfida tra Viterbese e Pisa, valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Serie C, Radio Bruno vi terrà aggiornati ed in compagnia con una puntata speciale sulle nostre frequenze 103 FM.

In studio ci saranno il direttore di Radio Bruno Toscana, Maurizio Bolognesi insieme a Lorenzo Aliberti, mentre in collegamento telefonico avremo Andrea Orsini e Lorenzo Vannozzi.

Vi diamo appuntamento sulle nostre frequenze per seguire insieme quest’importante sfida per il Pisa di Luca D’Angelo. Calcio d’inizio alle ore 20:30.