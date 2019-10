Il Catania avrebbe trovato l’accordo contrattuale con il successore di Camplone: come raccolto dai colleghi di TMW si tratta di Cristiano Lucarelli che ora volerà in Sicilia per firmare e iniziare la sua seconda avventura alla guida degli etnei (la prima fu nel 2017-2018, sempre in Serie C). L’ex centravanti firmerà nelle prossime ore un contratto di un anno e mezzo.

Lucarelli era senza panchina dal novembre 2018, quando fu esonerato dal Livorno.