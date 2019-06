E’ fusione fra Tau Calcio e Vorno: i granata di Altopascio giocheranno in Eccellenza

E’ ufficiale. La fumata bianca mercoledì sera. Fusione tra Tau calcio e Vorno, con i granata di Altopascio che con il loro nome parteciperanno al prossimo campionato di Eccellenza Toscana. Il team capannorese, invece, getta la spugna. La fusione è un mero procedimento tecnico, farà tutto il Tau: prima squadra e settore giovanile. Il Vorno ripartirà dalla Terza categoria.

“Abbiamo attraversato momenti bellissimi culminati con la storica partita al Porta Elisa contro la corazzata Grosseto – commenta il dirigente Stefano Bianchi – ma era il momento di fare una seria riflessione. Ci siamo tolti enormi soddisfazioni, da quando siamo entrati. Era il 2012 e abbiamo scalato le gerarchie del pallone, vittorie di campionati, della Coppa Toscana, arrivando alla sommità, alla serie A per i dilettanti. Siamo in quattro e dobbiamo anche considerare che non c’è solo il calcio, ma anche le nostre attività. Ci divertivamo sempre meno e questo tipo di competizioni non interessa più. Non c’è’ nulla da fare, sono finiti i tempi d’oro, quando ai derby c’erano migliaia di persone. Internet, Sky, non lo so. Nelle ultime gare, decisiva per noi per la salvezza, contro il Montagnoso, c’erano 100 persone a vedere la partita, escludendo tesserati e loro parenti, dal paese erano in tre. Il problema campi, tutte le esigenze quotidiane che un club ha, dal più piccolo al più grande – conclude Bianchi – ci provocavano stress. Meglio fermarsi. Tra l’altro, il Tau, oltre ad essere un riferimento per il settore giovanile, può arrivare ai massimi livelli anche nei dilettanti e magari far giocare i tanti ragazzi che sforna ogni anno, anche prestandoli in società importanti”.

di Massimo Stefanini