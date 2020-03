Emergenza Coronavirus, l’Empoli non si tira indietro: video a favore dell’ospedale di Biella

Non solo la raccolta fondi in favore dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, ma anche il supporto a favore della ONLUS Amici dell’Ospedale di Biella. Ecco il video della società toscana per lanciare un altro messaggio di solidarietà:

Anche gli azzurri sono a fianco di @chefaticalavita nella campagna di raccolta fondo a favore della ONLUS Amici dell'Ospedale di Biella.

Restate a casa, donate e sostenete gli ospedali che in questo difficile momento stanno fronteggiando l’emergenza #coronavirus pic.twitter.com/q6zc6tkQNJ — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) March 19, 2020