Empoli ai dettagli per la doppia operazione Ciciretti-Tutino con il Napoli

La dirigenza azzurra, capitanata dal ds Accardi, sta difatti definendo con il Napoli gli acquisti dei due calciatori, con Tutino che arriva via Verona dove era in prestito. Come si dice in questi casi, siamo ai dettagli. Molto probabilmente in serata, o al massimo domani, dovrebbe arrivare per entrambi il nero su bianco con la relativa ufficialità. Non è assolutamente da escludere che i due possano già essere a disposizione di Muzzi per il primo allenamento di mercoledi mattina.

Amato Ciciretti è nato a Roma nel 1993 ed è cresciuto nel vivaio della formazione giallorossa. In carriera ha già vissuto due esperienze toscane, a Carrara e Pistotia. Il meglio ad oggi lo ha sicuramente dato con la maglia del Benevento segnando 14 gol in 73 partite. Giocatore che puo’ ricoprire più ruoli, da quello del trequartista a quello di punta esterna in un 4-3-3 oppure anche da intero da ala.

Gennaro Tutino è nato a Napoli nel 1996 ed è cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città. Anche per lui un’esperienza toscana con la maglia della Carrarese. L’esplosione è arrivata a Cosenza dove ha giocato 60 gare con 17 gol. Puo’ fare l’esterno sinistro essendo dotato di grande rapidità e grinta ma può svariare con facilità anche nel reparto più offensivo.