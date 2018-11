Empoli, c’è l’accordo con Iachini: sarà lui il nuovo tecnico

Giuseppe Iachini sarà il nuovo allenatore dell’Empoli: secondo quanto raccolto da varie testate, il club toscano ha trovato in tarda serata l’accordo con il tecnico 54 enne ex di Siena, Udinese e Sassuolo. Sostituirà Aurelio Andreazzoli, esonerato ieri.

L’Empoli insomma punta sulla garanzia Beppe Iachini per ripartire e puntare alla salvezza. L’incontro ha dato i frutti sperati e oggi verrà messo nero su bianco l’accordo. Iachini si legherà all’Empoli per due stagioni. Con l’allenatore ex Sassuolo una nuova avventura a Empoli anche per il fedelissimo vice Giuseppe Carillo (pure lui avvistato in Toscana) e il collaboratore Tafani.