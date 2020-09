Empoli, il calendario degli azzurri: esordio a Frosinone

Sorteggiato il calendario di Serie B 2020-21.

Gli azzurri debuttano a Frosinone, alla prima giornata di nuovo in ciociaria come nella stagione 2010/11: gli azzurri, allora allenati da Alfredo Aglietti, vinsero 3-2 con rete di Fabbrini e doppietta di Ciccio Coralli.

Il ritorno al Castellani in casa contro il Monza, che ritrova la serie cadetta dopo un ventennio: l’ultima volta nella stagione 2000/01. Neopromossa da prendere con le molle, sulla carta lotta per la promozione in massima divisione.

Avvio di torneo che considero difficile e complicato, completato dalla sfida esterna di Pescara e dalle due consecutive tra le mura amiche contro Spal, un’altra pretendente alla Serie A, e Pisa. Quest’ultimo il “derby”: basta così come presentazione.

Mister Dionisi torna a Venezia alla sesta giornata, prima della sfida interna contro la neopromossa Reggina affrontata e battuta appena la scorsa stagione, ma in Coppa Italia.

Ancora una volta, come un anno fa, trasferta in Liguria sul campo della Virtus Entella Chiavari a metà dicembre, mentre alla vigilia di Natale arriva al Castellani la Reggiana. Sfida quest’ultima che si propone in Serie B, dopo qualche incrocio nelle recenti edizioni di Coppa Italia.

A gennaio, per questa edizione ottantanove del campionato di B, niente sosta; d’altronde, c’è da recuperare il tempo perso per far sì che il campionato chiuda prima dell’evolversi degli Europei rimandati al 2021. E le gare tra dicembre e, appunto, gennaio sono molto interessanti: a Brescia subito dopo Natale, in casa con l’Ascoli alla vigilia della fine di questo “disastroso 2020”, poi trasferta a Cosenza (3 gennaio), e poi nelle ultime due Salernitana in casa e Lecce in trasferta. Inizio in salita… finale con i botti.