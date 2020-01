Empoli- mercato: il punto sugli azzurri

Il mercato azzurro è davvero in fermento, l’Empoli ha di fatto scaldato i motori per cercare di ripartire nella seconda parte di campionato cercando di salvare una stagione che ha davvero preso una brutta piega, con tanti giocatori che ha deluso le aspettative e da titolari inamovibili diventano così possibili partenti.

Come sappiamo in ogni mercato, i nomi che circolano rispetto a quelli che poi si muovono sono sempre molti di più, per una serie di concause che si vanno ad inserire nell’arrivo/partenza di un giocatore e quindi ci limitiamo, al momento a fare un primo punto della situazione.

Tra i nomi in arrivo c’è quello di Amato Ciciretti, il giocatore in forza al Napoli avrebbe espresso giudizio positivo per trasferirsi in azzurro, con il Napoli c’è già l’ok, le parti dovrebbe incontrarsi a breve per trovare la formula giusta.

Sempre con il Napoli si starebbe parlando di un possibile arrivo in Toscana di Gennaro Tutino, l’esterno offensivo non sta trovando al Verona tanto spazio e dopo una serie di esperienze in lungo e in largo in presto dalla società campana, che ne detiene il cartellino, potrebbe lasciare il Veneto per approdare in Toscana. Tutino è un esterno offensivo che però si può adattare in più ruoli in attacco, che di fatto è il reparto che ha bisogno di una scossa.

In uscita troviamo il nome di Karim Laribi, il giocatore arrivato con tanti buoni propositi in estate non ha trovato molto spazio e nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa non ha entusiasmato e su di lui ci sono gli occhi del Bari. Ad accoglierlo tra i galletti pugliesi c’è l’ex tecnico azzurro Vivarini, che sta cercando di migliorare la propria squadra al fine di poter recuperare terreno nei confronti della Reggina.

Tra i nomi possibili in partenza c’è anche quello di Mancuso, l’attaccante azzurro, nonostante risulti tra le statistiche il capocannoniere empolese non ha espresso quello che da lui ci si aspettava come successe lo scorso anno a Pescara, proprio dall’Abruzzo arriva l’idea di un suo possibile ritorno (via Juventus). Su di lui ci sono diverse squadre, si sarebbe fatta viva anche la Spal, ma per il momento restano molti dubbi sul possibile “cavallo di ritorno” vista l’importanza di questa operazione che ha svolto l’Empoli in estate.