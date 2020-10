Entella – Pisa 3-1, finisce la Coppa Italia dei ragazzi di D’Angelo: primo goal in nerazzurro per Palombi

🏆 #CoppaItalia 🇮🇹

⚡ #Entella 🆚 #Pisa 3-1

⚽ 36’pt rig. Mancosu (E)

⚽ 6’st #Palombi (P)

⚽ 24’st #Brunori (E)

⚽ 34’st #Cardoselli (E)

.

.

✍️ Finisce il percorso in Coppa #Italia per il Pisa di Luca D’Angelo che cade 3-1 in #Liguria contro l’Entella.

I padroni di casa la sbloccano nel primo tempo con il calcio di rigore realizzato da Mancuso, concesso per un fallo di mano di Pisano.

I nerazzurri iniziano bene la ripresa e trovano il punto dell’1-1 con il primo #goal con la maglia del Pisa di Simone Palombi.

Al 24’st l’Entella si riporta però avanti con Brunori che impatta bene il pallone al volo dopo una spizzata di Lisi.

Passano dieci minuti ed bianco-blu calano il tris: Cardoselli chiude i conti finalizzando un bel cross dalla destra.

Poco tempo per rammaricarsi.

Adesso è già tempo di preparare la sfida, sicuramente più importante, contro il Vicenza di sabato 31 ottobre alle ore 16:00, alla ricerca della prima vittoria nerazzurra in #SerieB.