First Lego League a Firenze la finale regionale

Regional Partner e i Partner Junior

Le qualificazioni di FIRST® LEGO® League e gli eventi di FIRST® LEGO® League Junior si svolgono in tutta Italia grazie a una preziosa rete di partner che collaborano con l’Operational Partner Fondazione Museo Civico di Rovereto.

I Regional Partner e i Partner Junior gestiscono gli eventi regionali rispettivamente della FIRST® LEGO® League e della FIRST® LEGO® League Junior, secondo le modalità, le regole e i tempi concordati con l’Operational Partner. Si occupano di promuovere l’evento in ambito locale e di favorire l’adesione delle squadre. Organizzano la logistica, la distribuzione della documentazione necessaria alle squadre, il lavoro dei volontari. Le qualificazioni regionali di FIRST® LEGO® League Italia danno il diritto ad accedere alla finale nazionale e di conquistare quindi gli slot per partecipare agli eventi internazionali.

Alla stagione 2019-2020 prendono parte dieci istituti, tra Regional Partner e Partner Junior. I team che intendono partecipare sono assegnati alla località a loro più vicina. Poiché i posti disponibili sono limitati (e il numero massimo è diverso per ogni qualificazione), nel caso in cui ci fossero eccedenze, le squadre vengono indirizzate verso un’altra sede in base alla disponibilità.

In Toscana

Università degli Studi di Firenze, Scuola di Ingegneria | Regional Partner

organizza a Firenze la Qualificazione Centro il 15 febbraio 2020

15/02/2020

Università degli studi di Firenze-Ingegneria

via santa marta 3

- firenze

