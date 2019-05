Gaetano Triggiano Real Illusion vinci i biglietti con Radio Bruno

Dopo il successo della scorsa stagione, torna a grande richiesta “Real Illusion”, il one man show dell’Illusionista italiano Gaetano Triggiano, uno dei migliori illusionisti al mondo ribattezzato dall’Ansa come il “David Copperfield europeo” .

Un’esperienza unica, coinvolgente e spettacolare che cattura lo spettatore fin dai primi istanti, portando sul palco situazioni surreali, apparizioni, colpi di scena e trasformazioni aduna velocità estrema. Storie avventurose, momenti di sospensione e di alta tensione, ma anche momenti brillanti e divertenti, tra le sue più grandi e incredibili illusioni. Energia,rapidità, forza, passione, poesia, amore, mistero e soprattutto magia saranno gli ingredienti di questo sorprendente spettacolo teatrale di altissimo livello internazionale, dove gli effetti speciali faranno da cornice a chi vorrà sognare ad occhi aperti, adulti e bambini: Triggiano trasporterà il pubblico in un mondo in cui ogni limite razionale è superato e dove le leggi della fisica saranno stravolte al 100%.

Un viaggio tra realtà e immaginazione, in uno spazio senza tempo, per scoprire l’essenza stessa dell’illusionismo. Sul palcoscenico Triggiano sarà affiancato da un cast di ballerini ed accompagnato da l’originale e coinvolgente musica del Maestro Angelo Talocci; la direzione artistica è affidata ad Arturo Brachetti.“Real Illusion” uno show dove la magia, i sogni e le illusioni si trasformano in realtà!

IN TOSCANA

11 maggio Montecatini, Teatro Verdi VINCI I BIGLIETTI CON RADIO BRUNO scrivi a redazionetoscana@radiobruno.it i tuoi dati+TRIGGIANO e potresti vincere 2 biglietti omaggio!

Data e Orario

11/05/2019

21:00 - 23:00

Dove

Teatro Verdi

Viale Giuseppe Verdi 45

- Montecatini Terme

