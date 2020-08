Progetto un Mattone del Cuore torna a Forte dei Marmi

A Forte dei Marmi, in Versilia, torna il Progetto Mattone del Cuore Estate 2020 a cura PAOLO BROSIO alla fine di agosto nei giorni venerdi 28, sabato 29 e domenica 30 con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi e del Sindaco Bruno Murzi, in collaborazione con gli assessorati al Turismo, Sport, Bilancio e Servizi Sociali. Fondamentale l’apporto della Regione Toscana con gli assessorati allo Sport e Turismo e nell’ambito di quest’ultimo settore l’Ente Toscana Promozione Turistica e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Por Creo).



L’ALPEMARE DI ANDREA E VERONICA BOCELLI Un contributo altrettanto determinante in questo difficile e complesso periodo post covid è stato offerto, con generosità ed amicizia, da Andrea e Veronica Bocelli alla nostra Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore che avrà infatti la possibilità di realizzare un grande Galà del Cuore, venerdi 28 agosto, festa di Sant’Ermete Patrono di Forte dei Marmi, con musica e Galà Dinner on the Beach sulla spiaggia dello stabilimento balneare Alpemare di proprietà della famiglia del grande amico e cantante. La supervisione della serata all’Alpemare è stata coordinata con professionalità e grande impegno dal direttore Fabio Giannotti.

LA FONDAZIONE DELLA NAZIONALE ITALIANA CANTANTI La serata speciale nella notte di Sant’Ermete sarà caratterizzata dalle note musicali e dalla voce di grandi artisti e dalle perfomance di personaggi dello spettacolo, della Tv, del Teatro e del Cinema e dello Sport insieme agli amici della Fondazione Nazionale Italiana Cantanti di Calcio coordinati dal direttore generale Gianluca Pecchini che da anni collabora con l’Associazione Olimpiadi del Cuore Onlus.

CARLO CONTI E LA ONLUS LA PESCA DEL CUORE Un altro aiuto speciale per il terzo anno consecutivo arriva dall’amico Carlo Conti che ormai da tempo sostiene e collabora insieme alla sua Associazione Onlus Pesca del Cuore alle iniziative solidali di Olimpiadi del Cuore.

IL BAGNO ANNETTA NEL RICORDO DI FRANCO PAMPALONI Il programma proseguirà la sera di sabato 29 agosto con la cena on the beach al Bagno Annetta con tutti i personaggi e la musica dal vivo e il DJ. L’”Annetta” è lo stabilimento balneare fondato dal nostro caro amico Franco Pampaloni e gestito con straordinaria passione e professionalità da Anna e Carmela Pampaloni.

I TORNEI DI TENNIS E DI PADDLE Nelle giornate di venerdi 28 e sabato 29 agosto sarà anche possibile partecipare al Torneo della Racchetta del Cuore al Circolo Tennis Italia di Sergio Marrai (Via dell’Acqua 96/102 – Forte dei Marmi – telefono 0584 82482 – email info@tennisitalia.net referente Patrizio) o al Tennis Club Europa (Via C. Colombo 78 – Forte dei Marmi telefono 0584 81153 – email: tennisclubeuropassd@gmail.com) e al Torneo di Paddle al Tennis Raffaelli Country Club (Via dell’Acqua 76 – Forte dei Marmi – telefono 0584 89167 – email: tennisclubraffaelli@gmail.com) tutti a Forte dei Marmi. Il Torneo Racchetta del Cuore Sant’Ermete Agosto 2020 organizzato da Marco Fornaroli del Tennis Club Europa si svolgerà da sabato 22 a domenica 23 agosto nei campi di tennis di Via Colombo nella zona di Roma Imperiale a Forte dei Marmi. Si tratta di un torneo di Doppio Maschile le cui iscrizioni termineranno giovedi 20 agosto alle ore 12,00. Per il Torneo Racchetta del Cuore di Paddle bisogna rivolgersi al Circolo Raffaelli Country Club a Vittoria Apuana in via dell’Acqua n.76. Il torneo si svolgerà nei giorni di venerdi 27, sabato 28 e domenica 29 agosto. Si tratta di un torneo di paddle maschile e femminile le cui iscrizioni termineranno martedi 25 agosto alle ore 12,00 organizzato dai maestri Filippo Grasso e Andrea Parenti. L’altro torneo sarà al Circolo Tennis Club Italia di Sergio Marrai. Anche qui si disputerà il torneo con la formula del doppio maschile e femminile e si disputerà nei giorni compresi fra domenica 23 e mercoledì 26 agosto. Le iscrizioni termineranno domenica 23 ore 12,00. Il ricavato sarà destinato agli aiuti per le famiglie in difficoltà post-covid e per il Primo Pronto Soccorso di Medjugorje in Bosnia.

