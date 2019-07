Venditti a Pistoia segui l’intervista con Radio Bruno

Antonello Venditti torna in Toscana a Pistoia il prossimo 9 Luglio per una tappa speciale del suo “Sotto il segno dei pesci-40° anniversario” a 40 anni dal disco che ha fatto la storia Venditti fa ancora emozionare. Ascolate in esclusiva l’intervista dell’artista al microfono di Benedetta Bolognesi

In Toscana Venditti sarà anche a Follonica il 9 agosto all’Arena Parco Centrale e il 18 agosto a Castiglioncello al Castello Pasquini

Data e Orario

09/07/2019

21:00 - 23:30

Dove

P.ZZA DUOMO PISTOIA

P.ZZA DUOMO

- PISTOIA

