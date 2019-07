Fiorentina: il 18 agosto via alla Coppa Italia contro Benevento, Monza o Alessandria

Si è tenuto quest’oggi – presso la sede della Lega Serie A a Milano – il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2019/2020.

Alla competizione partecipano 78 Società (tutte le Società ammesse ai Campionati di Serie A e Serie B, 29 Società segnalate dalla Lega Pro e 9 dalla Lega Nazionale Dilettanti), che saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal numero 1 al numero 78 (il torneo inizierà il prossimo 4 agosto con il Primo Turno Eliminatorio per concludersi mercoledì 13 maggio 2020). Gli incontri dei primi tre Turni Eliminatori, del Quarto Turno, degli Ottavi e dei Quarti di Finale si disputano in gara unica. Le 8 società teste di serie (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Torino) faranno il loro ingresso nel tabellone a partire dagli ottavi di finale (in programma il 15 e 22 gennaio 2020), affrontando le qualificate dal quarto turno. La Fiorentina sfiderà la vincente tra Benevento e una tra Monza e Alessandria. In caso di passaggio del turno i viola si scontreranno con una tra: Livorno, Cittadella, Carpi e Padova.