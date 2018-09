Giudice Sportivo Eccellenza & Promozione – Le squalifiche in Coppa Italia

Il Comitato Regionale Toscana ha reso note le squalifiche susseguenti alle gare dell’ultimo fine-settimana di Coppa Italia di Eccellenza e di Promozione. Ecco le decisioni che riguardano giocatori, allenatori e società delle due categorie in vista del prossimo turno della manifestazione:

ECCELLENZA

SQUALIFICA PER 3 GARA

Sanni Niccolo (Lastrigiana), Grossi Samuele (Montignoso), Cucurnia Gianmaria (S.Marco Avenza), Fabbri Luca (Sporting Cecina)

SQUALIFICA PER 2 GARE

Pagnotta Loris (Poggibonsi)

SQUALIFICA PER 1 GARA

D Angina Ramon (Atletico Piombino), De Pasquale Mattia (Foiano), Dainelli Federico (Signa), Frongillo Nicolo (Sporting Cecina)

ALLENATORI

Squalifica per 2 gare: Cristiani Enrico (Signa)

SOCIETA’

Euro 400 COLLIGIANA: “Per azioni di disturbo nei confronti dei calciatori avversari effettuate con fischi e luci laser. Per aver indirizzato ripetutamente tale tipo di luce verso un A.A. al fine di disturbarne l’operato”.

PROMOZIONE

SQUALIFICA PER 1 GARA

De Gori Filippo (Sestese)

SOCIETA‘

Euro 110 PONTREMOLESE “Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale”.

Nel C.U. c’è anche l’ufficializzazione del ripescaggio del Pieve Fosciana in Promozione (e di Sporting Forte dei Marmi in Prima e Stella Rossa in Seconda Categoria). Non ci sono invece comunicazioni sulla Coppa Italia, ma pare quasi scontata che la società lucchese non parteciperà alla manifestazione.