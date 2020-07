Iachini: “Gli errori ci sono costati cari. Volevo preservare Cutrone in vista del secondo tempo”

Il tecnico viola Beppe Iachini in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta subita contro il Sassuolo: “Negli episodi oggi siamo stati meno bravi. Abbiamo avuto le due palle per passare in vantaggio davanti al portiere, poi abbiamo commesso almeno due errori gravi che hanno messo la partita in salita. Abbiamo spinto e avuto anche la possibilità di ripareggiarla, abbiamo fatto un buon possesso… Purtroppo gli errori ci sono costati cari. Chiesa? Ha avuto due belle occasioni, non siamo riusciti a trovare la porta che è un nostro difetto in questa ripresa. Bisogna prestare più attenzione. Sul piano dell’impegno però la squadra ha lottato, corso, cercato di recuperare. Il terzo gol avrebbe ammazzato un toro. Purtroppo oggi è stata una partita sprecata, probabilmente qualche ragazzo può avere accusato di più la stanchezza. La palla di vetro non l’abbiamo, è sempre il responso del campo a parlare. Non disponendo di Vlahovic ho preferito mantenere Cutrone nella ripresa, qualora ce ne fosse stato bisogno. Oggi la partita si è indirizzata male, dobbiamo girare pagina e imparare a essere più concreti. Quando abbiamo avuto l’occasione di poter chiudere le partite abbiamo sbagliato qualcosa in più”.

Poi il tecnico parla a Sky Sport: “In questa ripresa abbiamo tirato in porta tante volte mancando diverse occasioni, come oggi. E’ un peccato perché abbiamo commesso almeno due errori individuali gravi. Abbiamo provato in tutti i modi a riaprire la partita, c’è rammarico perché rispetto alle occasioni create potevamo mettere la partita su binari diversi. Non siamo riusciti nei momenti topici, come il palo, a rimetterla in piedi. Mancano le vittorie? Abbiamo creato i presupposti per ottenerle, sia col Brescia che con la Lazio e anche oggi. Dobbiamo girare pagina e pensare alla prossima partita. Gli errori individuali? Poteva bastare più attenzione sul contropiede, in sei contro tre dovevamo gestirla in maniera più attenta. La scelta dell’attacco era quella di giocare sulle linee con più ampiezza, e abbiamo creato i presupposti. Quanto alla punta, non avendo Vlahovic dovevo preservare fino alla fine Cutrone. Il futuro? Non dobbiamo parlarne, prima del lockdown eravamo la terza miglior difesa e ora abbiamo commesso qualche errore: io devo pensare a quello che è adesso e a come far muovere la squadra in questa situazione”.