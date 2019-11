Idee per il weekend: tutti gli appuntamenti di fine novembre

Ecco tante idee per il tuo tempo libero per questo weekend, dal 22 al 24 novembre.

Solidarietà

Dal 17 novembre al 14 dicembre 2019, Antoniano rilancia la Campagna Operazione Pane per garantire pasti a chi non ha da mangiare. Attraverso il numero solidale 45588 sarà possibile donare un pasto mandando un sms o chiamando da rete fissa.

Amanti del buon cibo?

Radio Bruno vi aspetta alla 49° Mostra Mercato Nazionale Del Tartufo Bianco Di San Miniato nei giorni: 16 e 17, 23 e 24 novembre 2019. Come da tradizione, negli ultimi tre week end del mese di novembre, San Miniato valorizza il suo prodotto più pregiato, il tartufo bianco, che ogni anno porta nella cittadina toscana tantissimi buongustai.

Compie già 15 anni il Cioccoshow, la manifestazione promossa da Cna Bologna e organizzata da Bf servizi, che anche quest’anno porta il cioccolato artigianale in Piazza XX Settembre a Bologna dal 21 al 24 novembre. Tutti i giorni i 65 espositori apriranno i loro stand pieni di golosità dalle 10 alle 20. E sabato 23 ci si allunga fino alla mezzanotte con la Ciocconight.

Il 24, 25 novembre e 1 dicembre appuntamento a Scandiano (RE), al Parco Fiere con la Mostra Gastronomica Emiliano Romagnola e attrezzature del settore.

La fiera dei sapori, degli odori e delle tradizioni regionali!

Servizio di gran buffet e ristorante con ricette e prodotti tipici del territorio!

Natale e Capodanno

A Ferrara il mese di dicembre torna ad illuminarsi ed arricchirsi di tante iniziative natalizie che vedono il loro clou nel grande spettacolo dell’Incendio del Castello Estense che da 20 anni rende il Capodanno a Ferrara famoso in tutto il mondo. Sabato 23 novembre, ore 17.30, al Fideuram Christmas Village si terrà il Concerto della Banda Filarmonica Ludovico Ariosto. La Banda Ludovico Ariosto di Ferrara, diretta da Stefano Caleffi, ha accompagnato lo scorso anno le fontane danzanti, riscuotendo un grande successo. Quest’anno la riproponiamo con un concerto tutto suo. Scopri il programma completo del Natale e Capodanno a Ferrara.

Il Natale nella Land of Fashion, il ghiaccio prende vita al Mantova Outlet Village. Una pista di pattinaggio di 10 metri per 20 è il grande regalo che Mantova Outlet Village fa quest’anno a tutti i suoi visitatori, come anticipo delle Festività Natalizie.

Mostre

Il Mantova Outlet sarà il primo dei cinque Village ad ospitare, dal 20 ottobre al 1 dicembre, la rassegna “Mondo MARTINI: la pubblicità come percorso di stile”. Realizzata in collaborazione tra Land of Fashion, Casa MARTINI e Archivio Storico Martini & Rossi, l’esposizione è incentrata sulle grandi firme della cartellonistica pubblicitaria tra fine Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, a cui Martini & Rossi affidò il delicato compito di raccontare il brand attraverso arte e creatività.

Per tutti gli altri eventi, potete consultare la sezione eventi del nostro sito.