Idee per il weekend: tutti gli appuntamenti di inizio aprile

Radio Bruno ti consiglia tanti eventi per passare insieme l’ultimo weekend di marzo.

Amanti della musica? Il Piacenza Jazz Fest 2019, in programma fino al 7 aprile, sarà tutto un susseguirsi di grandi stelle: Bollani in un grande duo con Rubalcaba, Bill Frisell, John Surman, Terence Blanchard, Chris Potter e molti, molti altri ancora.

Parte il contest Giovani Talenti della Terra di Romagna per artisti e band e trapper under 30 della Regione Emilia – Romagna. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile. Potrai suonare al MEI di Faenza, a Castrocaro e Forlì e al Folkint di Gatteo e vincerai una produzione musicale.

Dal 6 all’8 aprile al Brixia Forum di Brescia tutto pronto per CosmoGarden, la prima edizione della fiera bresciana organizzata dal gruppo Area Fiera, dedicata al giardinaggio e orticoltura che si svilupperà su 15000 mq, con la presenza di piu di 200 espositori provenienti da tutta Italia tra costruttori di giardini, arredo giardino, attrezzature, servizi per orti, piante, fiori, arredo casa e decori, orto e sementi, 75 eventi , laboratori, workshop, seminari e convegni.

Come da tradizione, il Gelato Festival 2019 parte da Firenze, la città da cui tutto ha avuto origine e che per due giorni diventerà la capitale del gelato di qualità, declinato in tutte le sue forme. L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 aprile, quando piazzale Michelangelo ospiterà la kermesse con 16 tra i migliori gelatieri artigianali della Penisola ognuno dei quali porterà in assaggio un gusto inedito.

Lombardia Carne, la Fiera Nazionale dedicata agli animali da carne, si appresta a incontrare il pubblico di professionisti e curiosi per la 130° edizione. La manifestazione si svolgerà al Cento Fiere Franciacorta a Rovato (BS) da Sabato 6 a Lunedì 8 Aprile 2019 e si preannuncia fedele e rispettosa delle radici agricole che la caratterizzano e che affondano nel mercato del bestiame rovatese, una tradizione lunga cinque secoli e ancora oggi vanto della capitale della Franciacorta, terra delle bollicine Docg.

Entra, scegli, gioca: al via la “corsa allo spazio” di Play-Festival del Gioco

Il più importante evento italiano dedicato ai giochi da tavolo giunge all’undicesima edizione e varca i confini del pianeta Terra per festeggiare il 50° anniversario dell’allunaggio.

In programma vere simulazioni di viaggi spaziali ed esplorazioni lunari con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, ma anche le Olimpiadi della Matematica e le Finali Nazionali del Campionato Studentesco di Giochi Logici. Dal 5 al 7 aprile l’epicentro del divertimento per tutti gli appassionati di gioco da tavolo, di ruolo e di miniature è ModenaFiere. Sarà il luogo ideale per tutta la famiglia, una vera festa per i più piccoli!

Sabato 6 aprile 2019, al Teatro Asioli di Correggio (RE), vi aspetta la commedia dialettale della compagnia “Arcobaleno” di Fosdondo, che presenta “Me’ at denunsi!!”. Atto unico con testo e regia di Tonino Tirabassi

Mantova Outlet Village: domenica 7 aprile, dalle ore 14.30, presso l’Unità 36 si terrà una Make Up School delle profumerie Douglas in partnership con Yves Saint Laurent, con la presenza di un Make Up Artist che spiegherà come realizzare un total look ispirato agli anni ’60 e che sarà a disposizione per Make up flash gratuiti.

Dal 6 aprile il romanticismo in mostra a Reggio Emilia!

A Palazzo dei Musei ‘Antonio Fontanesi e la sua eredità. Da Pellizza da Volpedo a Burri’ il grande spettacolo della natura nelle opere del più celebre pittore di Reggio Emilia

Tante mostre per gli amanti dell’arte a Bologna: è dedicata al genio irriverente di Bonvi e ai 50 anni dei suoi soldaten la grande mostra Sturmtruppen 50 anni che Genus Bononiae, Musei nella Città e Fondazione Carisbo in collaborazione con Eredi Bonvicini ospitano fino al 7 aprile 2019 a Palazzo Fava di Bologna. Fino al 19 maggio, il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna è lieto di presentare la prima personale in un’istituzione museale italiana di Mika Rottenberg, a cura di Lorenzo Balbi.

Ottocento – L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini, a Forlì ai Musei San Domenico fino al 16 giugno 2019. La mostra forlivese ai Musei San Domenico del 2019 si occuperà della grande arte italiana dell’Ottocento nel periodo che intercorre tra l’ultima fase del Romanticismo e le sperimentazioni artistiche del nuovo secolo, tra l’Unità d’Italia e la Grande Guerra.

Dal 30 marzo al 18 giugno Palazzo Medici Riccardi di Firenze ospiterà “Heroes – Bowie by Sukita”, una mostra che raccoglierà oltre sessanta foto, alcune presentate in anteprima nazionale, scattate dal maestro della fotografia giapponese all’icona del glam rock lungo i quarant’anni della loro amicizia.

Buon weekend!