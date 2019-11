Idee per il weekend: tutti gli appuntamenti di inizio novembre

Ecco tante idee per il tuo tempo libero per questo weekend lungo, dall’8 al 10 novembre.

Amanti del buon cibo?

Radio Bruno vi aspetta alla 49° Mostra Mercato Nazionale Del Tartufo Bianco Di San Miniato nei giorni: 9 e 10, 16 e 17, 23 e 24 novembre 2019. Come da tradizione, negli ultimi tre week end del mese di novembre, San Miniato valorizza il suo prodotto più pregiato, il tartufo bianco, che ogni anno porta nella cittadina toscana tantissimi buongustai.

A Savigno di Valsamoggia (BO) vi aspetta il 36° Festiva Internazionale del Tartufo Bianco, il 9-10 e 16-17 novembre. Da 36 anni, quando i caldi colori dell’autunno tingono i colli bolognesi, a Savigno di Valsamoggia (Bo), si celebra il tartufo bianco.

A Cremona torna il BonTà: appuntamento dal 9 al 12 novembre. Il BonTà – Salone delle Eccellenze Enogastronomiche dei Territori torna a CremonaFiere con 2.000 prodotti artigianali dei territori. Quella di quest’anno, la numero 16, riempirà di nuovo per 4 giorni gli spazi di CremonaFiere di profumi e sapori dei cibi di tutta Italia.

A Casalecchio di Reno (BO) torna la Festa di San Martino 2019 fino al 12 novembre. Gastronomia, arte, cultura, mercatini e caldarroste.

Domenica 10 novembre a Fabbrico (RE) ci sarà la Festa di San Martino in piazza con stand gastronomici di prodotti tipici, il Mercatino di qualità dell’artigianato, degli hobbisti e dell’ingegno, laboratori e intrattenimento per i bambini, ma soprattutto ci saranno gli Spettacoli di Falconeria con bellissimi esemplari, la Rievocazione Storica, la parata con la Banda dei Tamburi e le Attività con gli Asinelli.

Fiere

A Chiari (BS) torna la Rassegna della Microeditoria con la sua 17esima edizione. L’appuntamento è a Villa Mazzotti l’8, 9 e 10 novembre. La Rassegna della Microeditoria Italiana e’ una tre giorni di cultura a tutto tondo e un’immersione nel fascino liberty di Villa Mazzotti.

Mostre

Il Mantova Outlet sarà il primo dei cinque Village ad ospitare, dal 20 ottobre al 1 dicembre, la rassegna “Mondo MARTINI: la pubblicità come percorso di stile”. Realizzata in collaborazione tra Land of Fashion, Casa MARTINI e Archivio Storico Martini & Rossi, l’esposizione è incentrata sulle grandi firme della cartellonistica pubblicitaria tra fine Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, a cui Martini & Rossi affidò il delicato compito di raccontare il brand attraverso arte e creatività.

