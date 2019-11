Ieri a ‘Il Neroazzurro” di 50 Canale ospite il direttore di Radio Bruno, assieme a De Vitis e Piovanelli

Nella puntata di ieri, martedì 12 novembre, della storica trasmissione “Il neroazzurro” di 50 Canale è stato ospite anche il direttore di Radio Bruno Toscana Maurizio Bolognesi, assieme a lui c’arano anche l’ex attaccante Lamberto Piovanelli, il centrocampista e capitano del Pisa Sporting Club Alessandro De Vitis.

E’ stata l’occasione per fare il punto sull’andamento di campionato del Pisa in questa prima parte del campionato, dopo l’importante vittoria con lo Spezia, in occasione della sosta per le Nazionali, che vedrà poi la squadra nerazzurra tornare in campo il 23 novembre.

Presenti in studio ovviamente anche il conduttore Andrea Orsini e Lorenzo Vannozzi voci nerazzurre per 50 Canale e Radio Bruno; con loro anche Eva Marcello.

Nell’immagine principale di questo articolo una foto di gruppo di tutti i protagonisti della puntata.