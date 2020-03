Il 4 marzo di due anni fa ci lasciava Davide Astori

Il 4 marzo di due anni fa esatti moriva nel sonno il capitano della Fiorentina, Davide Astori, all’età di trentuno anni. Il difensore lombardo fu trovato senza vita in camera d’albergo durante il ritiro della squadra viola in vista della sfida contro l’Udinese, in Friuli. Cresciuto nelle giovanili del Milan e dopo quasi dieci anni trascorsi nel Cagliari, il suo numero (13) è stato ritirato sia dalla società toscana che da quella rossoblu. Esempio di correttezza, sportività ed umanità, Astori faceva anche parte in pianta stabile della nazionale italiana.