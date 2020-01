Il 5 gennaio ‘Tutto il calcio toscano minuto per minuto’ festeggia 43 anni

Oggi, domenica 5 gennaio, torna in onda per la prima volta nel 2020 sulle nostre frequenze toscane la trasmissione sportiva “Tutto il calcio toscano minuto per minuto”. Una puntata che rappresenta l’inizio del 43° anno di messa in onda del programma più longevo della nostra emittente e probabilmente fra i più noti dell’intero palinsesto radiofonico italiano.

La trasmissione, che ogni domenica tiene incollati alle radio di tutta la toscana migliaia di sportivi, è andata in onda per decenni in onda come Radio Quattro Sport e successivamente come Radio Bruno Sport.