Il Firenze Ovest annuncia il nuovo tecnico

La notizia era già nell’aria da qualche giorno, ieri è arrivata l’ufficialità. Riccardo Secci è il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2019/2020. Così, tra un appuntamento e l’altro per programmare la stagione con il direttore Paolo Pazzi, mister Secci si racconta.

Mister Secci, cosa si prova ad arrivare in Prima Squadra?

“E’ una soddisfazione immensa. Sono contentissimo di questa opportunità e penso sia il sogno di ogni allenatore del settore giovanile approdare in prima squadra”.

Apprezzato al Firenze Ovest per il lavoro nel settore giovanile, ora è pronta una nuova avventura.

“Sono stato quattro anni nel settore giovanile rossoblu dove ci siamo tolti delle belle soddisfazioni. Tra tutte, arrivare in Coppa Toscana con i ragazzi degli Allievi del 2001. Un ringraziamento va anche a loro , perché è anche merito loro se sono qui oggi”.

Con la società state già programmando la prossima stagione.

“L’idea della società è quello di crescere i nostri giovani, insieme a qualche senatore che ha deciso di rimanere. I ragazzi stanno dando la loro disponibilità a rimanere per cominciare la nuova stagione al meglio. In ritiro e poi magari durante la stagione ritroverò qualcuno dei ragazzi che ho allenato nelle scorse stagioni, perché se lo meritano. E penso sia giusto per il campionato di Promozione la volontà della società di avere in rosa molti giovani. Sono convinto che rimanendo uniti e remando tutti dalla stessa parte si potrà fare bene”.

Che obiettivi si dà Riccardo Secci per la nuova stagione?

“Voglio mettere tutto l’entusiasmo possibile a disposizione di tutti, per far sì che sia una stagione importante e da ricordare”.

E ogni tifoso rossoblu sarà con voi a sostenervi. Ogni maledetta domenica. In bocca al lupo, Mister.