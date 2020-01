Il labaro viola non garrisce al vento: addio a Narciso Parigi, aveva 92 anni

È un giorno tristissimo per i tifosi della Fiorentina e per Firenze: questa mattina, all’età di 92 anni, ci ha lasciato il grande Narciso Parigi, voce storica della “Canzone Viola” anche conosciuta come “Garrisca al Vento”, inno che da decenni risuona al Franchi per accompagnare le partite della squadra viola. Simbolo di fiorentinità in Italia e nel mondo, lascia in dote decine di canzoni che hanno fatto conoscere la città e innamorare migliaia di appassionati.