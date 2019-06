Il Tuttocuoio si regala Videtta (e tre conferme…)!

Primo colpo sul mercato del Tuttocuoio di Paola Coia. La società neroverde, dopo un “corteggiamento” che durava da qualche giorno ha raggiunto l’accordo ieri pomeriggio con il centrale difensivo ex Aquila Montevarchi AlessandroVidetta (92) che torna così a giocare in Toscana. È il primo tassello della nuova squadra a disposizione di Nico Scardigliche potrà anche contare su tre importanti conferme: in primis quella del capitano Davide Bertolucci (98), poi quella del duttile centrocampista Lorenzo Fino (00) e infine quella dell’attaccante esterno Filippo Chiti (99).