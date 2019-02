Il Volo: annunciate le date del tour e degli appuntamenti instore

Dopo il contestato terzo posto alla 69° edizione del Festival di Sanremo, Il Volo annuncia le date del “Musica Tour” e gli appuntamenti instore con l’uscita dell’album. L’instore tour inizierà il 22 febbraio a Milano, giorno di uscita del disco, per poi continuare nelle principali città italiane fino al 10 marzo ad Agrigento.

Ecco tutte le date:

22 febbraio al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano (ore 18.00)

23 febbraio al Mondadori del CC 45° Nord di Moncalieri – Torino (ore 16.30)

24 febbraio al CC Piazzagrande di Piove di Sacco – Padova (ore 17.00)

27 febbraio alla Galleria Del Disco c/o Caffè Letterario Le Murate in Piazza Delle Murate di Firenze (ore 17.30)

28 febbraio alla Discoteca Laziale di Roma (ore 18.00)

1 marzo al Mondadori Megastore c/o CC Campania di Marcianise – Caserta (ore 17.00)

2 marzo al Media World c/o CC Pescara Nord di Città Sant’Angelo – Pescara (ore 17.00)

3 marzo al CC Quasar Village di Corciano – Perugia (ore 17.00)

6 marzo al Mondadori Megastore di Bologna (ore 18.00)

7 marzo alla Feltrinelli c/o CC Mongolfiera di Santa Caterina – Bari (ore 18.00)

8 marzo al CC Poseidon di Carini – Palermo (ore 18.00)

9 marzo al CC Centro Sicilia di Misterbianco – Catania (ore 16.00)

10 marzo al CC Le Vigne di Castrofilippo – Agrigento (ore 16.00).

Il Volo festeggia 10 anni di carriera, partita dalla tv, quando Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto parteciparono a Ti Lascio Una Canzone. Una carriera che ha trovato il successo all’estero, come esempio di bel canto italiano e poi in Italia, grazie alla vittoria al Festival di Sanremo nel 2015 con “Grande amore”.

Il tuor partirà da Palmanova (Udine) il 22 giugno e terminerà con un grande spettacolo all’Arena di Verona il 24 settembre.

Ecco tutte le date:

22/06 in Piazza Grande a PALMANOVA (Udine)

26/06 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA

11/07 all’Arena della Versilia a CINQUALE (Massa-Carrara)

16/07 all’Arena della Regina a CATTOLICA (Rimini)

27/07 al Fossato del Castello di BARLETTA (Barletta-Andria-Trani)

28/07 in Piazza Duomo a LECCE

24/09 all’Arena di VERONA



Dalle ore 16 di oggi, venerdì 15 febbraio, saranno disponibili le prevendite per gli iscritti al fan club ufficiale per 24h. Per tutti saranno invece disponibili da domani, sabato 16 febbraio, dalle ore 16.00, su Ticketone.it e dal 23 febbraio alle ore 11.00 nei punti vendita abituali.

Le date italiane si iscrivono in un tour mondiale che parte a maggio 2019 in Giappone, mentre in autunno Il Volo sarà in tour nelle città più importanti in Europa e in America Latina, proseguendo fino a maggio 2020, con date negli Stati Uniti e in Canada.

Guarda l’intervista realizzata dai nostri inviati al Festival: