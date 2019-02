Krunic non è Piatek! Il bosniaco sbaglia un gol pazzesco, dal possibile vantaggio azzurro al Milan che dilaga: finisce 3-0 per i rossoneri!

Servizio di Gabriele Guastella

MILAN (4-3-3) – 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko (dal 35′ st 21 Biglia), 39 Paqueta (dal 24′ st 11 Borini); 7 Castillejo, 19 Piatek (dal 24′ st 63 Cutrone), 10 Calhanoglu. A disp. 90 A. Donnarumma, 35 Plizzari, 20 Abate, 16 Bertolacci, 2 Calabria, 93 Laxalt, 4 Josè Mauri, 18 Montolivo, 23 Strinic. All. G. Gattuso

EMPOLI (3-5-2) – 69 Dragowski; 5 Veseli, 26 Silvestre, 39 Dell’Orco; 2 Di Lorenzo, 18 Acquah (dal 20′ st 48 Uçan), 10 Bennacer, 33 Krunic, 23 Pasqual (dal 28′ st 6 Pajac); 17 Farias (dal 20′ st 20 La Gumina), 11 Caputo. A disp. 1 Provedel, 22 Maietta, 32 Rasmussen, 34 Diks, 43 Nikolaou, 4 Brighi, 8 Traore, 28 Capezzi, 37 Oberlin. All. G. Iachini

Arbitro: Sig. P. Giacomelli di Trieste (Liberti-Di Vuolo / IV Giua – VAR Piccinini-Bindoni)

Marcatori: 4′ st Piotek (M), 5′ st Kessie (M), 22′ st Castillejo (M).

Note: Angoli Milan 6 Empoli 2. Ammoniti: al 10′ st 2 Di Lorenzo (E), al 26′ st 10 Calhanoglu (M); Espulsioni: -; Recupero: 2′ pt – 4′ st. Spettatori: 40mila.

Anticipo del venerdi tra Milan ed Empoli, partita che apre la giornata numero 25 del campionato di Serie A, la sesta del girone di ritorno. Gli azzurri si presentano a San Siro reduci dal successo casalingo contro il Sassuolo per 3-0, orfani di Mchedlidze e Antonelli che si sono infortunati in settimana, e del lungodegente Polvani. Nel Milan assente Suso per squalifica, e indisponibili anche Bonaventura, Reina, Caldara e Zapata.

PRIMO TEMPO – La partita inizia con un Milan piuttosto frizzante, la squadra di Gattuso svaria molto in attacco mettendo in affanno la difesa azzurra che nonostante tutto continua a restare alta per mettere in fuorigioco gli avanti rossoneri.

Nove primi e trenta secondi: Rodriguez si presenta ancora in chiave offensiva a destra, sono cinque i rossoneri che attaccano l’area di rigore dell’Empoli, protetta da tre difensori e di nuovo salgono subito per mettere in fuorigioco gli avanti della squadra di Gattuso. Tattica rischiosa che comunque premia gli azzurri: il colpo di testa vincente di Paqueta, che aveva fatto esultare San Siro, è vano perché il brasiliano era finito ben oltre la linea dei difensori azzurri, e come lui il suo compagno Kessie appena dietro l’ex Flamengo. Il VAR, infatti, interviene e annulla la rete del brasiliano. Si resta sullo 0-0.

Il Milan continua ad attaccare ma con il passare dei minuti si nota come l’Empoli soffra meno le manovre del Milan, anche perché Bennacer si erige a protezione dei tre del pacchetto arretrato dando più solidità. Al 22′ Castillejo prova ad eludere i difensori azzurri con un sinistro a girare sul palo più lontano, Dragowski dice no e manda in angolo.

L’Empoli, che lascia giocare un Milan dal tasso tecnico chiaramente migliore, risponde al 25′ con un contropiede orchestrato da Caputo e Farias; la palla di ritorno del brasiliano per Caputo è perfetta, il bomber azzurro appena dentro l’area dei rossoneri prova a concludere verso Donnarumma, ma il tiro sbatte su Musacchio, e si trasforma in un vero e proprio contropiede. Castillejo riceve palla sulla tre-quarti e con il destro, non proprio il suo piede, prova a sorprendere Dragowski: il polacco è leggermente fuori dai pali ma è bravo comunque ad alzare sopra la traversa.

Al 36′ gli azzurri sono ancora pericolosi: azione a destra Di Lorenzo che vince il duello con Rodriguez e duetta con Farias, il brasiliano batte a rete, Romagnoli si oppone con il corpo e la difesa rossonera libera l’area di rigore.

Pericoloso il Milan al 45′: Castillejo serve Kessie in area di rigore che di potenza scuote l’esterno della rete alla sinistra di Dragowski. Risposta immediata degli azzurri che nel secondo dei due minuti di recupero vanno al tiro con Acquah, deviato da Kessie in calcio d’angolo. E proprio sul primo angolo dell’Empoli, che non sortisce effetti sulla difesa milanista, arriva il fischio che sancisce la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO – Squadre in campo senza variazioni di formazione.

Al 3′ l’Empoli si divora un gol incredibile con Krunic che, su scarico di Caputo, apre il piatto e manda clamorosamente a lato a tu per tu con Donnarumma. Bella l’azione dell’Empoli nata dai piedi di Bennacer e proseguita con un bel cross di Pasqual.

La regola non scritta del calcio: gol sbagliato-gol subito. E l’Empoli ne prende addirittura due in due minuti: al 4′ con il solito Piatek, un minuto dopo con un inserimento di Kessie, che si infila nella difesa dell’Empoli come una lama nel burro.

Game over!

La partita è chiusa, ma ovviamente si deve giocare fino al 90′. Al 20′ della ripresa Iachini prova a rovesciare la squadra: dentro Uçan e La Gumina al posto di Acquah e Farias, due minuti dopo i rossoneri tirano giù la saracinesca su San Siro. Azione aperta da Castillejo che serve a destra per Conti, cross del terzino destro rossonero e Castillejo sul primo palo che trafigge Dragowski: difesa azzurra ancora una volta consistente quanto la marmellata in una crostata.

Al 34′ ci sarebbe pure il poker milanista: Borini supera Veseli, Bennacer e Silvestre, e poi trafigge Dragowski con un diagonale di prepotenza. Usiamo il condizionale perché, come per quello di Paqueta, il gol viene annullato per fuorigioco dal VAR. Cutrone, infatti, in posizione di fuorigioco va ad ostacolare Di Lorenzo che stava andando proprio a contrastare l’avanzata di Borini.

Nel finale il Milan allenta un po’ e l’Empoli, con la forza dell’orgoglio, prova a trovare quanto meno la rete della bandiera ma prima La Gumina poi Uçan di tacco non hanno fortuna.

Sconfitta che alla vigilia era stata messa in preventivo contro un Milan in stato di grazia, ma l’Empoli per salvarsi prima o poi dovrà provare a fare un colpaccio fuori: difficile pensare che la salvezza possa arrivare solo con le gare casalinghe.

Ora l’attesa in casa azzurra è per le partite delle avversarie in zona salvezza.