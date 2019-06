LA FESTA NERAZZURRA! Stasera speciale in diretta radiofonica per raccontarvi i festeggiamenti dopo la promozione in B del Pisa!

Di Lorenzo Aliberti

Come vi abbiamo detto qualche ora fa, questa sera alle ore 20, all’Arena Garibaldi, ci sarà la festa per la Serie B conquistata dal Pisa dopo la vittoria a Trieste per 3-1.

Per l’occasione ci sarà uno speciale radiofonico, sulle frequenze 103 o 100.2 FM, a partire dalle 20:05 fino alle 20:30 nel quale il direttore di Radio Bruno Toscana, Maurizio Bolognesi, e gli inviati a Pisa, Simone del Moro e Lorenzo Aliberti, ci racconteranno la bolgia dell’Arena Garibaldi e tutte le varie emozioni che seguiranno. Oltre alla trasmissione speciale sulle frequenze di Radio Bruno, sulla nostra pagina Facebook “Tutto il calcio di Radio Bruno Toscana” trasmetteremo in diretta i momenti salienti della serata.