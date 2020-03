La FIGC annulla la Supercoppa d’Eccellenza e altre manifestazioni calcistiche toscane: ecco quali

Il Coronavirus ha colpito in maniera importante grandissima parte della popolazione in Italia ed anche il calcio professionistico ne sta risentendo in maniera importante visto che la Serie A è ancora ferma e non si sa se ripartirà. Per quanto riguardo i dilettanti la Figc comincia a prendere le prime decisioni ufficiali: il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana (CRT) a causa del perdurare dell’emergenza Covid-19, ha disposto per questa stagione sportiva l’annullamento delle manifestazioni sotto elencate:

– Torneo Orlandi (Rappresentative Provinciali)

– Coppa Toscana Promozione Femminile

– Supercoppa di Eccellenza

– Supercoppa di Promozione

– Supercoppa Juniores, Allievi e Giovanissimi

– Torneo Regionale Juniores, Allievi e Giovanissimi

– Torneo Allievi A ( 1^ classificata )

– Torneo Allievi A (2^/4^ Classificata)

– Trofeo Cerbai

– Coppa Toscana Under 15 e Under 17 Femminile

– Festa del Pulcino ( Isola D’Elba)

– Feste Provinciali Attività di Base

– Feste Regionali Attività di Base

– Coppa Regionale serie C2 Calcio a 5

– Coppa Regionale serie D Calcio a 5

– Coppa Regionale serie Under 21 Calcio a 5